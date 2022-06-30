Події

06:36 30.06.2022

У Франції засудили до довічного тюремного терміну виконавця терактів у Парижі у листопаді 2015 року

2 хв читати
У Франції засудили до довічного тюремного терміну виконавця терактів у Парижі у листопаді 2015 року

Суд у Франції засудив до довічного ув'язнення Салаха Абдеслама - єдиного виконавця кровопролитних терактів 13 листопада 2015 року в Парижі, який залишився живим.

Відповідно до рішення суду, засуджений не матиме права претендувати на дострокове звільнення. Його визнали винним у вбивствах та участі у підготовці теракту.

Суд, спеціально сформований для розгляду цієї справи, загалом засудив до тюремних строків 20 засуджених, які мали стосунок до теракту. Зокрема, один із спільників Абдеслама, Мухаммед Абріні, теж отримав довічний термін, проте має право просити про дострокове звільнення після щонайменше 22 років, проведених за ґратами. Найбільш м'які вироки у цій справі - два роки в'язниці.

Абдеслам та ще 13 фігурантів взяли очну участь у судових засіданнях. Судові розгляди стосовно решти шести осіб відбудуться без них. Імовірно, п'ятьох обвинувачених було вбито під час авіаударів у Сирії.

Французькі ЗМІ наголошували, що це безпрецедентний судовий процес. Позивачами виступали понад 1,8 тис. осіб. Під час слухань було опитано сотні свідків.

Підготовка до початку суду зайняла близько двох років, для нього було зведено спеціальну кімнату для засідань із підвищеними заходами безпеки. Слухання розпочалося у вересні 2021 року.

Фігурантам висунули різні звинувачення. Основна частина підсудних, на думку слідства, надавала логістичну підтримку під час планування терактів.

13 листопада 2015 року терористи здійснили серію нападів на вулицях у Парижі, у концертній залі "Батаклан" та біля стадіону "Стад де Франс". Нападники мали автоматичну зброю, а також закріплені на поясах вибухові пристрої. Внаслідок терактів загинули 130 людей, 89 із них - у "Батаклані". Сотні людей дістали поранень.

Теги: #суд #вирок #теракти #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 29.06.2022
У Парижі розглядають можливість постачання в Україну ПКР "Exocet" – голова Міноборони Франції

У Парижі розглядають можливість постачання в Україну ПКР "Exocet" – голова Міноборони Франції

20:02 28.06.2022
Макрон стурбований спекуляціями на ринках енергоносіїв із використанням геополітичного контексту

Макрон стурбований спекуляціями на ринках енергоносіїв із використанням геополітичного контексту

19:02 28.06.2022
Франція направить в Україну значну кількість бронетранспортерів VAB - міністр оборони

Франція направить в Україну значну кількість бронетранспортерів VAB - міністр оборони

07:26 26.06.2022
На саміті G7 у Німеччині обговорять дії в умовах війни в Україні та її наслідків

На саміті G7 у Німеччині обговорять дії в умовах війни в Україні та її наслідків

06:50 25.06.2022
Франція розпочала сім проваджень щодо воєнних злочинів РФ в Україні

Франція розпочала сім проваджень щодо воєнних злочинів РФ в Україні

19:51 23.06.2022
Верховний суд США ухвалив: Мати при собі зброю за межами будинку дозволено

Верховний суд США ухвалив: Мати при собі зброю за межами будинку дозволено

13:45 23.06.2022
Суд заборонив діяльність ще однієї проросійської партії - "Прогресивної соціалістичної партії України"

Суд заборонив діяльність ще однієї проросійської партії - "Прогресивної соціалістичної партії України"

12:23 23.06.2022
Суд у Львові проводить попереднє засідання за обвинуваченням Медведчука у держзраді та замаху на розкрадання національних цінностей

Суд у Львові проводить попереднє засідання за обвинуваченням Медведчука у держзраді та замаху на розкрадання національних цінностей

15:15 22.06.2022
Заарештовано майно Медведчука, знайдене під час обшуку

Заарештовано майно Медведчука, знайдене під час обшуку

15:55 21.06.2022
Суд відпустив Семенченка під домашній арешт, ГУР просив звільнити його для участі у воєнних діях - ЗМІ

Суд відпустив Семенченка під домашній арешт, ГУР просив звільнити його для участі у воєнних діях - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні розроблять публічну карту дій щодо інтеграції з ЄС

Після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде

Підписання транспортного безвізу з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів - Зеленський

На Київщині зруйновано міст через річку Ірпінь, одна людина загинула

Окупанти намагаються блокувати Бахмут і безуспішно наступали в районі с. Спірне - Генштаб

ОСТАННЄ

Ще 150 окупантів ліквідували ЗС України за минулу добу

Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаєву в середу зросла до шести людей, кількість поранених – до шести

Прем'єр-міністр Нідерландів закликає країни НАТО допомагати Україні озброєнням навіть на шкоду безпеці власної території

У результаті російської агресії в Україні загинула 341 дитина, 631 – поранено

Минулої доби українська авіація вразила командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, техніку та живу силу ворога

Окупанти завдали авіаудару по нафтопереробному заводу в Лисичанську

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області двоє осіб загинули, двох – поранено

На Харківщині поліцейські задокументували понад 40 фактів руйнувань через ворожі обстріли за добу

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, попередньо люди не постраждали

Українські захисники придушили спробу ворожого штурму в районі Дементіївки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА