У Франції засудили до довічного тюремного терміну виконавця терактів у Парижі у листопаді 2015 року

Суд у Франції засудив до довічного ув'язнення Салаха Абдеслама - єдиного виконавця кровопролитних терактів 13 листопада 2015 року в Парижі, який залишився живим.

Відповідно до рішення суду, засуджений не матиме права претендувати на дострокове звільнення. Його визнали винним у вбивствах та участі у підготовці теракту.

Суд, спеціально сформований для розгляду цієї справи, загалом засудив до тюремних строків 20 засуджених, які мали стосунок до теракту. Зокрема, один із спільників Абдеслама, Мухаммед Абріні, теж отримав довічний термін, проте має право просити про дострокове звільнення після щонайменше 22 років, проведених за ґратами. Найбільш м'які вироки у цій справі - два роки в'язниці.

Абдеслам та ще 13 фігурантів взяли очну участь у судових засіданнях. Судові розгляди стосовно решти шести осіб відбудуться без них. Імовірно, п'ятьох обвинувачених було вбито під час авіаударів у Сирії.

Французькі ЗМІ наголошували, що це безпрецедентний судовий процес. Позивачами виступали понад 1,8 тис. осіб. Під час слухань було опитано сотні свідків.

Підготовка до початку суду зайняла близько двох років, для нього було зведено спеціальну кімнату для засідань із підвищеними заходами безпеки. Слухання розпочалося у вересні 2021 року.

Фігурантам висунули різні звинувачення. Основна частина підсудних, на думку слідства, надавала логістичну підтримку під час планування терактів.

13 листопада 2015 року терористи здійснили серію нападів на вулицях у Парижі, у концертній залі "Батаклан" та біля стадіону "Стад де Франс". Нападники мали автоматичну зброю, а також закріплені на поясах вибухові пристрої. Внаслідок терактів загинули 130 людей, 89 із них - у "Батаклані". Сотні людей дістали поранень.