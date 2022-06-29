Більшість звільнених із полону українських військових тяжко поранені

Більшість із 144 захисників України, звільнених у середу з полону, важко поранені, повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд. Координаційний штаб із поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням усіх українських полонених", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Координаційний штаб із поводження з військовополоненими провів найбільший обмін військовополоненими від початку повномасштабного російського вторгнення.

Зі 144 звільнених – 95 захисників "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов". Також було звільнено 59 бійців Національної гвардії України, 30 військовослужбовців Військово-морських сил, 28 – Збройних сил України, 17 – Державної прикордонної служби України, 9 – Територіальної оборони та одного співробітника Національної поліції України.

Серед звільнених 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Старшому зі звільнених виповнилося 65 років, наймолодшому – 19 років.