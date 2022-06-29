Зі звільненими полоненими працюватимуть психологи та медики – командувач Нацгвардії

Поверненим із російського полону українським військовослужбовцям буде надано медичну, психологічну та юридичну допомогу, повідомляється у телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на командувача Національної гвардії України Юрія Лебедя.

"Найближчим часом з ними будуть проводитися заходи психологічної реінтеграції, надаватиметься необхідна медична допомога та правова допомога. Працюватимуть фахівці та спеціалісти задля того, аби їх максимально повернути до нормального життя", - зазначив Лебідь.

Він також наголосив, що "робота щодо повернення наших полонених триватиме".

Як повідомлялося, Координаційний штаб із поводження з військовополоненими здійснив найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зі 144 звільнених – 95 захисників "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов". Також було звільнено 59 бійців Національної гвардії України, 30 військовослужбовців Військово-Морських сил, 28 – Збройних сил України, 17 – Державної прикордонної служби України, 9 – Територіальної оборони та одного співробітника Національної поліції України.

Серед звільнених 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Старшому зі звільнених виповнилося 65 років, наймолодшому – 19 років.

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