Події

19:47 29.06.2022

Зі звільненими полоненими працюватимуть психологи та медики – командувач Нацгвардії

1 хв читати

Поверненим із російського полону українським військовослужбовцям буде надано медичну, психологічну та юридичну допомогу, повідомляється у телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на командувача Національної гвардії України Юрія Лебедя.

"Найближчим часом з ними будуть проводитися заходи психологічної реінтеграції, надаватиметься необхідна медична допомога та правова допомога. Працюватимуть фахівці та спеціалісти задля того, аби їх максимально повернути до нормального життя", - зазначив Лебідь.

Він також наголосив, що "робота щодо повернення наших полонених триватиме".

Як повідомлялося, Координаційний штаб із поводження з військовополоненими здійснив найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зі 144 звільнених – 95 захисників "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов". Також було звільнено 59 бійців Національної гвардії України, 30 військовослужбовців Військово-Морських сил, 28 – Збройних сил України, 17 – Державної прикордонної служби України, 9 – Територіальної оборони та одного співробітника Національної поліції України.

Серед звільнених 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Старшому зі звільнених виповнилося 65 років, наймолодшому – 19 років.

Джерело:

Теги: #україна #обмін #військовополонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 29.06.2022
Більшість звільнених із полону українських військових тяжко поранені

Більшість звільнених із полону українських військових тяжко поранені

19:29 29.06.2022
Україна та Індонезія домовилися про впровадження безвізового режиму між країнами

Україна та Індонезія домовилися про впровадження безвізового режиму між країнами

17:37 29.06.2022
Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: звільнені 144 захисники України, зокрема 43 військовослужбовці "Азова" - ГУР

Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: звільнені 144 захисники України, зокрема 43 військовослужбовці "Азова" - ГУР

17:24 29.06.2022
НАТО допоможе післявоєнному відновленню України - декларація саміту Альянсу

НАТО допоможе післявоєнному відновленню України - декларація саміту Альянсу

16:48 29.06.2022
ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

16:48 29.06.2022
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против России

ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против России

16:39 29.06.2022
Україна може розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки це потрібно - Столтенберг за підсумками засідання саміту із Зеленським

Україна може розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки це потрібно - Столтенберг за підсумками засідання саміту із Зеленським

13:57 29.06.2022
ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

12:57 29.06.2022
НАТО: Комплексний пакет допомоги Україні включатиме нелетальну, гуманітарну допомогу, а також сприяння переходу України на сучасне озброєння

НАТО: Комплексний пакет допомоги Україні включатиме нелетальну, гуманітарну допомогу, а також сприяння переходу України на сучасне озброєння

12:52 29.06.2022
У НАТО не вважають пріоритетом для України вступ до Альянсу зараз, але після перемоги Києва готові повернутися до переговорів

У НАТО не вважають пріоритетом для України вступ до Альянсу зараз, але після перемоги Києва готові повернутися до переговорів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Київщині зруйновано міст через річку Ірпінь, одна людина загинула

Окупанти намагаються блокувати Бахмут і безуспішно наступали в районі с. Спірне - Генштаб

Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: звільнені 144 захисники України, зокрема 43 військовослужбовці "Азова" - ГУР

Двері НАТО відчинені і це також стосується Бухарестського рішення щодо членства України - Столтенберг

ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

ОСТАННЄ

Навчання у школах Львова розпочнеться першого вересня

Зеленський зустрівся у Києві з Річардом Бренсоном

Командувачі ВМС України та Морського командування НАТО обговорили співпрацю та розвиток українського флоту

Туреччина працює над "зерновим коридором" з України через збалансовану політику - Ердоган на зустрічі з Байденом

Мадрид став містом-побратимом Києва - Кличко

На Київщині зруйновано міст через річку Ірпінь, одна людина загинула

Кабмін пропонує РНБО впровадити санкції проти ведучого КВК Маслякова, шести членів журі КВК, 19 учасників КВК та семи російських спортсменів

Україна зацікавлена у спільному виробництві озброєння, відповідні переговори вже ведуться

Глави МЗС України та Індонезії обговорили способи збільшення торгівлі

Окупанти намагаються блокувати Бахмут і безуспішно наступали в районі с. Спірне - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА