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17:24 29.06.2022

НАТО допоможе післявоєнному відновленню України - декларація саміту Альянсу

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НАТО допоможе післявоєнному відновленню України - декларація саміту Альянсу

НАТО має намір посилити політичну та практичну підтримку України, а також сприяти післявоєнному відновленню. Про це йдеться у декларації глава держав та урядів, які беруть участь у саміті НАТО в Мадриді.

"Ми продовжимо та інтенсифікуємо політичну та практичну підтримку нашого близького партнера - України, яка продовжує захищати свої суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії", - йдеться у документі.

Країни-члени НАТО також погодили комплексний пакет допомоги Україні.

"Спільно з Україною ми ухвалили рішення про посилений пакет підтримки. Це прискорить постачання нелетальної оборонної техніки, покращить кіберзахист та стійкість України, а також підтримає модернізацію її оборонного сектора у процесі його переходу до більшої оперативної сумісності у довгостроковій перспективі", - наголошується у декларації.

При цьому в документі наголошується, що в довгостроковій перспективі НАТО сприятиме і підтримуватиме Україну на шляху післявоєнного відновлення та реформ.

Теги: #нато #україна

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