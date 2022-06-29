Львівська митниця змінила формат роботи через черги з охочих ввезти авто на пільгових умовах

Львівська митниця змінила формат роботи для прискореного оформлення транспортних засобів через черги з бажаючих ввезти авто на пільгових умовах, повідомляє вона у фейсбуці.

"Нещодавно перед пунктами пропуску на в'їзд до України утворилися черги з автомобілів, які ввозять фізичні особи за спрощеною системою оподаткування. Щоб скоротити час очікування у чергах, у зоні діяльності Львівської митниці запроваджено такий формат роботи", - зазначила митниця.

Транспортні засоби пропускатимуть на територію України у всіх автомобільних пунктах пропуску Львівської митниці.

У пунктах пропуску "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне" збільшено кількість працівників, зазначила Львівська митниця.

Львівська митниця також внесла зміни до графіку роботи митного поста "Містечко", де відбувається оформлення та реєстрація транспортних засобів.

"29 та 30 червня роботу підрозділів митного поста "Городок" (відділ митного оформлення №2, розташований у м. Городок, та відділ митного оформлення №4 у с. Зимна Вода Львівської області) буде продовжено до 23:00, до початку дії комендантської години", – цитує пресслужба митниці. в. о. начальника Львівської митниці Даніїла Меньшикова.

Як повідомлялося, Верховна Рада повернула оподаткування імпорту товарів, зокрема авто, з 1 липня.