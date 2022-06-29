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13:57 29.06.2022

ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

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ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) узяв до розгляду позов України проти Росії.

Згідно з пресрелізом ЄСПЛ від 28 червня, суд отримав позов 23 червня. Глава ЄСПЛ Роберт Спано передав справу до четвертої секції суду та поінформував про це Росію.

У повідомленні наголошується, що цій справі передували чотири інші подання Української держави та близько 8500 індивідуальних скарг.

Україна звинувачує Росію в порушенні цілої низки прав, зафіксованих у Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

У позові йдеться про масові та серйозні порушення прав людини, вчинені Російською Федерацією під час воєнних дій на території України. Україна звинувачує російські війська та інші збройні формування, що перебувають під контролем РФ, у тому, що вони вбили, поранили, затримали або з їхньої вини зникли безвісти тисячі цивільних осіб, зруйновано сотні тисяч об'єктів власності, а мільйони людей змушені залишити свої оселі.

Теги: #україна #єспл #позов

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