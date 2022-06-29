НАТО: Комплексний пакет допомоги Україні включатиме нелетальну, гуманітарну допомогу, а також сприяння переходу України на сучасне озброєння

Новий комплексний пакет допомоги Україні, який схвалять країни-члени НАТО під час Мадридського саміту, включатиме нелетальну, гуманітарну допомогу, а також сприяння переходу України на сучасне озброєння, повідомив офіційний представник Альянсу.

"На саміті партнери мають намір схвалити новий комплексний пакет допомоги Україні. Це практичний прояв прихильності НАТО до України. Це також підтвердження надії та солідарності. Це демонстрація довгострокових зобов'язань перед Україною і зараз, і на багато років уперед. Для нас абсолютно важливо, щоб ніхто не сумнівався – ні український народ, ні український уряд, ні Російська Федерація, ні інші партнери – ми фокусуємося на ситуації з війною і тому, як ми можемо підтримати Україну", - сказав він на брифінгу під час саміту організації.

За його словами, цей комплекс включатиме необхідну нелетальну військову допомогу.

"Як відомо, усю летальну допомогу союзники надають на двосторонній основі або безпосередньо, але не через організації НАТО. Наведу кілька прикладів того, що ми вже надали з нелетального постачання – пальне, засоби захисту від хімічної, біологічної, ядерної загрози, медикаменти. У нас зростає спектр проєктних пропозицій, ми маємо намір і надалі надавати нелетальну допомогу. Ми також нарощуємо гуманітарну допомогу", - наголосив представник Альянсу.

За його словами, НАТО також активно підтримує Україну в галузі оперативної сумісності.

"Ми бачимо це в підтримці України в розробленні дорожньої карти щодо переходу від нинішнього "радянського" до сучасного, західного озброєння. Ми працюємо з Україною над перетворенням її оборонної промисловості", - підсумував представник організації.