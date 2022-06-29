Події

12:41 29.06.2022

Короткочасні дощі та грози будуть у четвер у північних, центральних, південних і Харківській областях

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Короткочасні дощі та грози будуть у четвер у північних, центральних, південних і Харківській областях

В останній день червня у північних, центральних, південних і Харківській областях будуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на сході країни 11-16°; вдень 25-30°, у західних областях 31-36°.

У Києві 30 червня уночі помірний короткочасний дощ, гроза; вдень подекуди невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 30 червня найвища температура вдень була 34,1° у 1898 р., найнижча вночі 7,6° у 1894 р.

1 липня погода в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на Закарпатті та узбережжі морів до 22°, у східних областях 9-14°; вдень 26-31°, у західних областях до 35°.

У Києві 1 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

29 червня на 8 годину температура води в Чорному й Азовському морях становила 22-23°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, - 24°.

Теги: #погода #прогноз

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