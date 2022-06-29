Події

09:52 29.06.2022

У Мадриді розпочинається історичний саміт НАТО: Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства, РФ отримає статус загрози

3 хв читати
У Мадриді розпочинається історичний саміт НАТО: Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства, РФ отримає статус загрози

У Мадриді розпочинається історичний саміт НАТО, на якому Фінляндія та Швеція, які традиційно зберігали нейтралітет, будуть запрошені до членства, а Росія зі статусу "стратегічного партнера" перейде у статус "загрози".

"Це буде історичний саміт трансформації нашого альянсу. Ми зустрічаємося в розпал найбільшої кризи з усіх, з якими коли-небудь стикалися з часів Другої світової війни. Це буде саміт трансформації, тому що ми ухвалимо історичні рішення", - заявив у середу в Мадриді журналістам перед початком роботи саміту генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Він нагадав, що на саміті союзники схвалять нову стратегічну концепцію нашого альянсу, яка "буде планом того, як вести НАТО в майбутнє у більш небезпечному світі, щоб захистити всіх союзників". "Ми пришвидшимо фундаментальні зміни у нашому стримуванні та захисті з великою кількістю підрозділів, готових до битви, з великою кількістю сил швидкого реагування та з великою кількістю попередньо розміщеного обладнання. На цьому саміті ми схвалимо найбільше посилення з часів холодної війни", - додав генсек.

Крім того, на саміті союзники "висловлять підтримку Україні". "Я радий, що президент Зеленський виступить сьогодні перед усіма лідерами, і ми схвалимо комплексний пакет допомоги Україні", - повідомив Столтенберг. Зеленський виступить за допомогою відеозв'язку.

Також очікується, що "лідери ухвалять історичне рішення запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО". "Це ґрунтується на домовленостях, досягнутих між Туреччиною, Фінляндією та Швецією вчора. Це – хороший договір для всіх нас", - переконаний він.

У світлі війни, яку проти України веде Росія, Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня, проте їх розгляд блокувала Туреччина, зокрема, звинувачуючи їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважаються терористичними. За день до початку роботи лідерів стало відомо, що Анкара зняла свої заперечення, і у вівторок у Мадриді країни підписали Меморандум про взаєморозуміння. Вже в перший день роботи саміту Гельсінкі та Стокгольм набудуть статусу запрошених країн. Після цього розпочнеться процес ратифікації всіма 30 країнами-членами. Це буде найшвидший вступ країн до альянсу в історії існування організації.

Уперше участь у зборах лідерів візьмуть країни Тихоокеанського регіону – Нова Зеландія, Австралія, Південна Корея та Японія, запрошені для обговорення глобальних викликів і більш тісної співпраці.

Щодо нової стратегічної концепції, яку буде названо Мадридською, Росія буде вперше визначена як пряма загроза безпеці Північноатлантичного альянсу. "Наш саміт НАТО в Мадриді цього тижня матиме визначальне значення з багатьма важливими рішеннями, зокрема з новою Стратегічною концепцією нової реальності безпеки, фундаментальними зрушеннями у стримуванні та обороні НАТО та підтримкою України зараз і на майбутнє. Я очікую, що стане зрозумілим, що союзники вважають Росію найсерйознішою і прямою загрозою нашій безпеці", - заявив Столтенберг.

Теги: #нато #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:59 29.06.2022
Успішний рух Швеції та Фінляндії до вступу до НАТО - сигнал для Росії - Столтенберг

Успішний рух Швеції та Фінляндії до вступу до НАТО - сигнал для Росії - Столтенберг

06:58 29.06.2022
Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО повністю змінить ситуацію з регіональною безпекою, вважає Столтенберг

Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО повністю змінить ситуацію з регіональною безпекою, вважає Столтенберг

22:01 28.06.2022
Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства в НАТО на саміті в Мадриді

Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства в НАТО на саміті в Мадриді

21:31 28.06.2022
Німеччина та Нідерланди передадуть Україні шість гаубиць

Німеччина та Нідерланди передадуть Україні шість гаубиць

21:07 28.06.2022
Колишній Генсек НАТО Расмуссен запустить у Києві роботу групи з гарантій безпеки України

Колишній Генсек НАТО Расмуссен запустить у Києві роботу групи з гарантій безпеки України

20:27 28.06.2022
США оголосять про розміщення додаткових сил на східному фланзі НАТО

США оголосять про розміщення додаткових сил на східному фланзі НАТО

19:18 28.06.2022
Альянс готовий і буде підтримувати українців - Кличко про початок саміту НАТО

Альянс готовий і буде підтримувати українців - Кличко про початок саміту НАТО

14:52 28.06.2022
Мадридський саміт НАТО стане самітом трансформації альянсу

Мадридський саміт НАТО стане самітом трансформації альянсу

20:54 27.06.2022
Ердоган обіцяє надати докази "лицемірної позиції" Швеції та Фінляндії щодо терористичних організацій

Ердоган обіцяє надати докази "лицемірної позиції" Швеції та Фінляндії щодо терористичних організацій

20:29 27.06.2022
Прем'єр Швеції сподівається на усунення найближчим часом перешкод для вступу до НАТО

Прем'єр Швеції сподівається на усунення найближчим часом перешкод для вступу до НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Звірства російських окупантів – наслідок інформаційної політики в Росії

Кількість загиблих у Миколаєві зросла до трьох

Двоє людей загинули, троє поранені в результаті ранкового ракетного удару по Миколаєву

Окупанти обстріляли Миколаїв, влучили у житлову багатоповерхівку, йдуть рятувальні роботи

Під завалами зруйнованого ракетою автотранспортного підприємства на Дніпропетровщині виявлено тіла двох людей

ОСТАННЄ

Зеленський: Звірства російських окупантів – наслідок інформаційної політики в Росії

На Харківщині двоє мирних жителів загинули, дев'ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів

Російська армія минулої доби втратила в Україні 200 військовослужбовців, 5 танків і 16 бронемашин

Зеленського не цікавлять чутки про хворобу Путіна

Президент Індонезії їде до Києва

В Україні загинула 341 дитина, поранено понад 627 в результаті збройної агресії РФ

На Харківщині поліцейські задокументували понад 50 фактів руйнувань через ворожі обстріли за добу

Кількість загиблих у Миколаєві зросла до трьох

Окупанти обстріляли Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині, пошкоджено ЛЕП

Поранених мешканців Лисичанська госпіталізовано до медзакладів різних регіонів України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА