Події

09:00 29.06.2022

В Україні загинула 341 дитина, поранено понад 627 в результаті збройної агресії РФ

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В Україні загинула 341 дитина, поранено понад 627 в результаті збройної агресії РФ

Понад 968 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації у нашій державі: станом на ранок 29 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 341, зросла кількість поранених – понад 627, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, йдеться у повідомленні у телеграмі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 338, Харківській – 183, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 58, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17.

28 червня війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Бахмут Донецької області, поранено 9-річного хлопчика.

28 червня в результаті ракетного обстрілу ворогом м. Очаків Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля і дівчатка 14 і 15 років.

7 червня під час розбирання завалів у центральному районі м. Маріуполь підліток 15 років вибухнув на гранаті, в результаті чого отримав поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2092 навчальні заклади. З них 213 зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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