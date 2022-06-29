Успішний рух Швеції та Фінляндії до вступу до НАТО - сигнал для Росії - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок заявив, що процес розгляду заявок Швеції та Фінляндії на вступ до альянсу є дуже швидким, що має стати сигналом для Росії про те, що двері НАТО відчинені для інших країн.

"Це є дуже очевидним сигналом для Москви, що двері НАТО відчинені", - сказав Столтенберг на пресконференції в Мадриді, де відбувається саміт країн - членів альянсу.

Він зазначив, що країни самі, без тиску ззовні, мають ухвалювати рішення про те, чи хочуть вони вступати до альянсу.

Столтенберг додав, що ситуація навколо заявок Швеції та Фінляндії стала, "можливо, найшвидшим процесом" розгляду заявок країн на вступ до НАТО.

На запитання про можливі терміни завершення процедури вступу цих країн до НАТО Столтенберг сказав, що він "не може передбачити", коли вона завершиться, оскільки рішення тепер мають ухвалити парламенти країн - членів альянсу.

"Я знаю, що деякі парламенти вже розпочали процес, тому я думаю, що серед союзників є сильне бажання ратифікувати (вступ країн до НАТО – ІФ) якнайшвидше", - наголосив він.