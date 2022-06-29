29 червня: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 126 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 126 RUSSIAN AGRESSION
29 червня у світі відзначають Міжнародний день тропіків, Всесвітній день промислового дизайну і Всесвітній день проти відмови від свійських тварин. У Нідерландах – День ветеранів, День незалежності на Сейшельських островах, у Непалі – День рису, в Еквадорі – День інженера. Ще сьогодні День народження вафельниці (вафлі вперше приготували в Греції в 1300-х роках).
День апостолів Петра й Павла у католиків. День святого Тихона – у православному календарі.
Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.
Міжнародний день тропіків
Міжнародний день тропіків – щорічно проводиться ООН із 2016 року з метою висвітлення проблем народів, які мешкають на території тропічної природної зони.
День пам'яті Винної битви
День пам'яті Винної битви – щорічний фестиваль вина проводиться в Іспанії, Венесуелі, Колумбії, Чилі, Коста-Ріці, Мальті, Перу та інших країнах.
Ще цього дня:
1916 – Перший політ літака "Боїнг";
1945 – Закарпаття приєдналося до УРСР;
1964 – Винайдено пульт дистанційного керування телевізором;
1974 – Британський музичний хіт-парад очолив француз Шарль Азнавур із піснею She;
2007 - В Америці надійшов у продаж перший iPhone;
2008 - Фінал чемпіонату Європи з футболу 2008: збірна Іспанії обіграла збірну Німеччини, єдиний гол забив Фернандо Торрес.
Церковне свято
29 червня в православній церкві вшановується пам'ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського, священномученика Тигрія, пресвітера, і мученика Євтропія, читця.
Західні християни відзначають День святих апостолів Петра та Павла – учнів Христа, які проповідували та розповсюджували вчення Євангелія в усьому світі.
Іменини: Єфрем, Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.