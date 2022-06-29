Події

06:52 29.06.2022

29 червня: Цей день в Україні та в світі

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29 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 126 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 126 RUSSIAN AGRESSION

29 червня у світі відзначають Міжнародний день тропіків, Всесвітній день промислового дизайну і Всесвітній день проти відмови від свійських тварин. У Нідерландах – День ветеранів, День незалежності на Сейшельських островах, у Непалі – День рису, в Еквадорі – День інженера. Ще сьогодні День народження вафельниці (вафлі вперше приготували в Греції в 1300-х роках).

День апостолів Петра й Павла у католиків. День святого Тихона – у православному календарі.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Міжнародний день тропіків

Міжнародний день тропіків – щорічно проводиться ООН із 2016 року з метою висвітлення проблем народів, які мешкають на території тропічної природної зони.

День пам'яті Винної битви

День пам'яті Винної битви – щорічний фестиваль вина проводиться в Іспанії, Венесуелі, Колумбії, Чилі, Коста-Ріці, Мальті, Перу та інших країнах.

Ще цього дня:

1916 – Перший політ літака "Боїнг";

1945 – Закарпаття приєдналося до УРСР;

1964 – Винайдено пульт дистанційного керування телевізором;

1974 – Британський музичний хіт-парад очолив француз Шарль Азнавур із піснею She;

2007 - В Америці надійшов у продаж перший iPhone;

2008 - Фінал чемпіонату Європи з футболу 2008: збірна Іспанії обіграла збірну Німеччини, єдиний гол забив Фернандо Торрес.

Церковне свято

29 червня в православній церкві вшановується пам'ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського, священномученика Тигрія, пресвітера, і мученика Євтропія, читця.

Західні християни відзначають День святих апостолів Петра та Павла – учнів Христа, які проповідували та розповсюджували вчення Євангелія в усьому світі.

Іменини: Єфрем, Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.

Теги: #якесьогоднісвято #цей_день #29червня

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