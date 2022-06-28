Події

20:06 28.06.2022

У Полтавській області через негоду 32 населені пункти залишилися без світла

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У Полтавській області через негоду 32 населені пункти залишилися без світла

У Полтавській області через негоду 32 населені пункти залишилися без світла, у Полтаві багато пошкоджень через падіння гілок і дерев, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.

"Через негоду у Полтавській області 32 населені пункти залишилися без світла. У Чутівському, Карлівському, Полтавському, Решетилівському, Гадяцькому та Козельщинському колишніх районах. Багато пошкоджень у Полтаві через падіння гілок і дерев", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі відключено по області 11 повітряних ліній, 169 трансформаторних підстанцій, бригади працюють.

 

 

 

Теги: #негода #полтавська_область

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