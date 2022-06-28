Події

19:45 28.06.2022

Кабмін призначив Дегнеру головою Держпраці, а Янчука - заступником міністра реінтеграції

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Кабмін призначив Дегнеру головою Держпраці, а Янчука - заступником міністра реінтеграції

Кабінет міністрів призначив Ігоря Дегнеру головою Державної служби України з питань праці та Михайла Янчука заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Також Кабмін призначив Максима Александрова заступником голови Державного агентства України з питань кіно.

Крім того, уряд звільнив Дмитра Сеника з посади заступника міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

 

 

 

Теги: #кабмін #призначення

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