Кабмін призначив Дегнеру головою Держпраці, а Янчука - заступником міністра реінтеграції
Кабінет міністрів призначив Ігоря Дегнеру головою Державної служби України з питань праці та Михайла Янчука заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Також Кабмін призначив Максима Александрова заступником голови Державного агентства України з питань кіно.
Крім того, уряд звільнив Дмитра Сеника з посади заступника міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.