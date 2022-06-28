Події

19:26 28.06.2022

У Польщі стартував збір коштів на Bayraktar для України

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У Польщі стартував збір коштів на Bayraktar для України

У Польщі стартував збір коштів на безпілотний літальний апарат Bayraktar для України.

"Байрактари виключно ефективні в цій війні і саме завдяки їм українцям вдалося відстояти Київ. Але в українців мало часу. Давайте не пасивно дивитимемося, як вбивають українських дітей і зносять ще одне місто. Візьмемо участь у цій боротьбі", - йдеться у повідомленні на сайті zrzutka.pl.

Необхідно зібрати 4 млн 500 тис. злотих. Збір коштів відбувається на платформі Zrzutka.pl і триватиме 30 днів.

 

 

 

Теги: #польща #благодійність

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