Події

14:18 28.06.2022

З російського полону звільнено 17 українських захисників, обмін відбувся за формулою 17 на 15 – ГУР Міноборони

1 хв читати
З російського полону звільнено 17 українських захисників, обмін відбувся за формулою 17 на 15 – ГУР Міноборони

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими здійснив черговий обмін військовополоненими з російською стороною за формулою 17 на 15, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного. П’ятеро звільнених – важкопоранені, які потребують невідкладного лікування", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #міноборони #обмін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 28.06.2022
На найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ - Резніков

На найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ - Резніков

16:10 27.06.2022
У Варшаві відкрилася виставка знищеної силами оборони України російської техніки

У Варшаві відкрилася виставка знищеної силами оборони України російської техніки

13:22 25.06.2022
Передчасна неофіційна інформація в соцмережах не дала змоги ЗСУ доробити заплановане в Сєвєродонецьку - МО

Передчасна неофіційна інформація в соцмережах не дала змоги ЗСУ доробити заплановане в Сєвєродонецьку - МО

15:54 24.06.2022
Ворог продовжує застосовувати запальні боєприпаси під час обстрілів населених пунктів - Міноборони

Ворог продовжує застосовувати запальні боєприпаси під час обстрілів населених пунктів - Міноборони

15:26 24.06.2022
Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках від Сєвєродонецька - Міноборони

Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках від Сєвєродонецька - Міноборони

17:43 21.06.2022
Україна підключає ООН, МКЧХ і декілька держав, які мають вплив на Росію, до процесу обміну військовополонених - Зеленський

Україна підключає ООН, МКЧХ і декілька держав, які мають вплив на Росію, до процесу обміну військовополонених - Зеленський

16:23 21.06.2022
Гаубиці Panzerhaubitze 2000 передані в розпорядження ЗСУ - Резніков

Гаубиці Panzerhaubitze 2000 передані в розпорядження ЗСУ - Резніков

20:18 18.06.2022
В Україну повернулися п'ять громадян, які потрапили в полон під час боїв у Київській області

В Україну повернулися п'ять громадян, які потрапили в полон під час боїв у Київській області

16:39 15.06.2022
У Брюсселі розпочалося третє засідання контактної групи з питань оборони України

У Брюсселі розпочалося третє засідання контактної групи з питань оборони України

09:56 15.06.2022
Нідерланди запустили обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Нідерланди запустили обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ - Резніков

Понад 20 загиблих та 59 поранених унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці – заступник голови ОП

Україна повернула тіла 46 загиблих воїнів, із них 21 – захисники "Азовсталі" - Мінреінтеграції

Російські окупанти затримали мера Херсону Колихаєва

Понад 40 заяв від родичів зниклих безвісти громадян унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці надійшло до прокуратури

ОСТАННЄ

Залужний обговорив ситуацію на фронті з колегами зі США та Великої Британії

Українські військовослужбовці знищили російську ДРГ на запорізькому напрямку

Через ракетний удар росіян по Кременчуці Боррель заявив: Це ще один мерзенний акт у серії нападів на цивільних, за які РФ понесе відповідальність

Триває відновлення інфраструктури у звільнених від окупантів регіонах України – заступник глави ОП

Понад 20 загиблих та 59 поранених унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці – заступник голови ОП

Україна повернула тіла 46 загиблих воїнів, із них 21 – захисники "Азовсталі" - Мінреінтеграції

Глава МВС України: Ворожий ракетний удар у Кременчуці був спрямований саме на цивільний об'єкт, встановлено імена льотчиків, які вчинили цей злочин

Росія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумщини й Чернігівщини – Держприкордонслужба

Російські окупанти затримали мера Херсону Колихаєва

Кількість жертв масованого ворожого обстрілу Харкова зросла до дев'яти осіб - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА