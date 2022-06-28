З російського полону звільнено 17 українських захисників, обмін відбувся за формулою 17 на 15 – ГУР Міноборони

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими здійснив черговий обмін військовополоненими з російською стороною за формулою 17 на 15, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного. П’ятеро звільнених – важкопоранені, які потребують невідкладного лікування", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.