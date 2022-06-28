Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині горіли автосалон, школа та інші елементи цивільної інфраструктури - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону здійснили 31 оперативний виїзд, 18 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема восьми пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапилися в Київському (2) та Слобідському (1) районах Харкова, також у Чугуївському (3), Ізюмському (2) та Богодухівському (1) районах Харківської області. Горіли приватні будинки і гаражі, господарчі споруди, а також навчальний заклад та автосалон", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Унаслідок чергового масованого ракетного удару, завданого по Харкову близько 23:00, сталися пожежі і руйнування. У Київському районі ворожа ракета влучила в автосалон. У ньому загорілося обладнання, утеплювач та мастило на площі 50 кв. м. О 00:20 пожежу загасили рятувальники 18 частини ДСНС. Інша ракета потрапила до школи у Слобідському районі. Там також виникла пожежа на площі 50 кв. м. На місці події працювали чотири пожежно-рятувальні підрозділи. Вогонь вдалося ліквідувати о 00:16.

Крім того, о 17:46 рятувальникам надійшло одразу кілька повідомлень про вибухи у житлових кварталах Немишлянського району (на Північній Салтівці) Харкова. За попередньою інформацією, ворог здійснив обстріл із реактивної системи залпового вогню "Ураган", до якої використовуються заборонені касетні боєприпаси, що призвело до жертв і постраждалих серед мирного населення. Рятувальники 11 частини ДСНС разом із медиками екстреної медичної допомоги надавали пораненим у медичну допомогу, обстежували територію на предмет виявлення боєприпасів, що не розірвалися. Частина однієї з ракет від "Урагану" (ракетний двигун) влучила у двір житлового будинку в Слобідському районі. Сапери та рятувальники за допомогою важкої техніки дістали залишок ракети із ґрунту.

Як повідомлялося, увечері 27 червня внаслідок ворожих обстрілів Північної Салтівки у Харкові 5 людей загинули, 22 (зокрема, 5 дітей) - поранено. Також унаслідок ракетних атак пошкоджено будинки та автомобілі. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.