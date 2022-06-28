Ще дві жінки загинули від обстрілу окупантів у Лисичанську

Ще дві жінки загинули від обстрілу окупантів у Лисичанську, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна з жінок померла у Краматорській медустанові, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку виявили у Лисичанську вже без ознак життя", - написав Гайдай у телеграм-каналі вранці у вівторок.

Він зазначив, що російські війська штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Наразі тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Вони намагаються блокувати місто з цього боку та заволодіти транспортним сполученням із Донбасом.

За його словами, водночас російська армія продовжує знищувати місто. Цілеспрямовано обстріляно три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Зруйновано два мости, автомобільний тунель, який сполучав дві окремі частини міста. Ворог ще раз ударив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку.

"Йде тотальне знищення мешканців Луганщини росіянами", - наголосив глава ОВА.

Він додав, що пошкоджень багатоповерхівок та приватних садиб за добу 27 червня дуже багато. Окремі райони міста було обстріляно кілька разів. За можливості будинки обстежуються на наявність жертв.

Як повідомлялося, вісім людей загинуло і понад 20 поранених в результаті ворожого обстрілу цивільних осіб у Лисичанську на Луганщині.