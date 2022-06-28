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07:25 28.06.2022

Airbus створить дослідницький центр у китайському місті Сучжоу

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Airbus створить дослідницький центр у китайському місті Сучжоу

Європейська аерокосмічна корпорація Airbus SE створить дослідницький центр Airbus China Research Center у місті Сучжоу східнокитайської провінції Цзянсу.

Цей крок спрямований на подальше розширення промислової присутності Airbus у КНР та демонструє рішучість корпорації стати довгостроковим і надійним партнером у співпраці для авіаційної промисловості країни, повідомила компанія.

"Китай має не лише перспективний авіаційний ринок, а й переваги передових технологій у багатьох аспектах", - зазначив виконавчий віцепрезидент Airbus і головний виконавчий директор Airbus China Джордж Сюй, слова якого наводить агентство "Сіньхуа".

Корпорація має намір зробити внесок у просування високоякісного розвитку авіаційної промисловості КНР, "використовуючи сприятливе бізнес-середовище в Сучжоуському промисловому парку, унікальні переваги Сучжоу у сфері ланцюжка поставок, а також багатий місцевий резерв висококласних талантів", зазначив він.

Дослідницький центр буде розташований у районі дельти Янцзи. Він має розпочати роботу у 2023 році.

Airbus China Research Center переважно зосередить дослідницьку роботу на інфраструктурі водневої енергетики, одночасно надаючи послуги з досліджень та інновацій за іншими напрямами та сприяючи трансформації та модернізації аерокосмічної промисловості за допомогою цифровизації та інтелектуалізації.

У Сучжоуському промисловому парку, який був заснований у 1994 році, працюють високотехнологічні підприємства у галузі штучного інтелекту, біомедичні, нанотехнологій та інтелектуального виробництва.

 

 

Теги: #китай #центр #airbus #дослідження

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