Турецька компанія передає Україні безкоштовно три Bayrаktar, на які жителі країни зібрали гроші

Турецька компанія Baykar Makina заявила про наміри передати безкоштовно Україні три безпілотні авіаційні комплекси "Bayrаktar TB2", на які раніше в Україні було оголошено збір коштів.

"Бізнесмени і звичайні люди внесли кошти – малі та великі – для досягнення цієї мети упродовж кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Одночасно ми просимо, щоб зібрані кошти були спрямовані на допомогу у боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед лицем, здавалося б, непереборних викликів", - повідомляється в твіттері компанії в понеділок.

Раніше український ведучий, громадський діяч та волонтер Сергій Притула оголосив збір коштів на три турецькі ударні безпілотники "Байрактар" і за два дні повідомив, що йому надійшло 300 млн грн, що разом із коштами його фонду становило 366 млн грн, на які можна було купити вже два такі безпілотники. За його словами, левова частка пожертв, що надходили, були у розмірі від 2 до 200 грн, а "донати розміром від 100 000 грн - це швидше приємне доповнення до загальної картини".

Наступного дня Притула повідомив, що розмір пожертв досяг 600 млн грн, і це дозволяє купити вже 4 безпілотники.

Як повідомлялося, 2 червня Baykar Makina заявила про наміри передати Литві безкоштовно безпілотний авіаційний комплекс "Bayraktar TB2", на який зібрали кошти литовські громадяни, щоб передати його Україні. Компанія попросила зібрані кошти передати Україні на гуманітарну допомогу. Цю інформацію підтвердив і міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.