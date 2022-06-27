У Дніпрі знешкодили бойову частину ракети, у місті було чути вибухи

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили бойову частину ракети від зенітно-ракетного комплексу "С-300" у м.Дніпро у понеділок, супутні вибухи було чутно у місті.

"Ввечері, о 20:00, піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину ракети, виявлену на околиці Дніпра. Вибух, який чули мешканці Дніпра - це робота піротехніків", - повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області у фейсбуці.

При цьому у відомстві зазначили, що повітряна тривога, оголошена в місті о 20.03, з ліквідацією снаряда не пов'язана.

Раніше низка місцевих ЗМІ повідомили про вибухи у Дніпрі.