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19:16 27.06.2022

Жорстокість і руйнування, завдані РФ Україні, - це неймовірна трагедія в самому серці Європи в 21 столітті, її не можна пробачити - президент Молдови

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Жорстокість і руйнування, завдані РФ Україні, - це неймовірна трагедія в самому серці Європи в 21 столітті, її не можна пробачити - президент Молдови

Жорстокість та руйнування, завдані РФ Україні, – це неймовірна трагедія в самому серці Європи у 21 столітті, її не можна пробачити, заявила президент Молдови Майя Санду після відвідин Бородянки, Бучі та Ірпеня.

"Ми були вражені. Кожна зі смертей, кожен із актів жорстокості, кожна зруйнована школа - це просто нечувано. Ми побачили ці руйнування на власні очі й це викликало зовсім інші враження. Ця жорстокість і руйнування - це неймовірна трагедія в самому серці Європи у 21 столітті. Цю жорстокість не можна пробачити", - зазначила Санду на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Києві.

Президент наголосила, що біль України – це біль Молдови.

"Молдова та Україна - більше ніж просто сусіди. Наші країни поділяють сім'ї, історію, культуру. Те, через що ви нині проходите, знаходить відгук у наших серцях. Молдова глибоко цінує доблесть українського народу, який бореться за свою свободу та своє право жити борючись за свою свободу, українці також борються за свободу сусідів у Європі, і ми в Молдові це розуміємо та глибоко це цінуємо", - зазначила вона.

Санду нагадала, що Молдова рішуче засудила російське вторгнення в Україну з першого дня війни, повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Донбас - це Україна, Херсон і Маріуполь - це Україна, Крим - це Україна. Ми висловили нашу позицію чітко та голосно у міжнародних організаціях, засудивши безглузду агресію цієї війни, цього вторгнення", - заявила вона.

Теги: #молдова #україна #війна

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