Події

08:36 27.06.2022

У результаті російської агресії в Україні загинуло 339 дітей, 614 – поранено

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У результаті російської агресії в Україні загинуло 339 дітей, 614 – поранено

Станом на ранок 27 червня 2022 року офіційна кількість дітей, які загинули в результаті агресії РФ, не змінилася - 339, зросла кількість поранених - понад 614, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Понад 953 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 27 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 339. Зросла кількість поранених – понад 614. Донецькій області – 335, Харківській – 179, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 57, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

26 червня ЗС РФ здійснили ракетні обстріли Шевченківського району м. Києва. Поранення дістала малолітня дівчинка, яку рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку.

Через бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 2061 навчальний заклад, 213 - зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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