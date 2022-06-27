Події

08:10 27.06.2022

Окупанти продовжують обстрілювати Лисичанськ, за минулу добу пошкоджено щонайменше 11 будинків, об'єкти інфраструктури, 2 храми

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Окупанти продовжують обстрілювати Лисичанськ, за минулу добу пошкоджено щонайменше 11 будинків, об'єкти інфраструктури, 2 храми

Російські окупанти продовжують обстрілювати Лисичанськ у Луганській області, зокрема, минулої доби у місті було пошкоджено не менше 11 будинків, об'єкти інфраструктури, а також два храми, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. За можливості обстежуємо вулиці та будинки на наявність постраждалих. Руйнування зазнали щонайменше п'ять багатоповерхівок, в одній з яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків", - написав Гайдай у телеграм-каналі в понеділок уранці.

"Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне з підприємств, приміщення прикордонного загону та одна із адмінбудівель", - також повідомив голова ОВА.

 

 

 

 

Теги: #лисичанськ #обстріли

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