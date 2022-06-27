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07:35 27.06.2022

Трюдо і Джонсон у зверненні до Зеленського: Наша підтримка України непохитна

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Трюдо і Джонсон у зверненні до Зеленського: Наша підтримка України непохитна

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Великої Британії записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та українського народу, в якому заявили, що їхня підтримка України непохитна.

"(…) Зеленський не лише захищає свою країну, а й українці борються як герої за свою землю. Вони захищають принципи та цінності, які пов'язують нас разом – верховенство закону, суверенність, територіальна недоторканність – принципи, які важливі усьому світу", - заявили канадський та британський лідери у зверненні.

"Тут, на зустрічі G7 ми показуємо більше підтримки Україні. (…) Ми збільшуємо санкції (проти РФ – ІФ), ми нарощуємо фінансову підтримку, економічну та військову допомогу, (Україні – ІФ). Ми повинні переконатися, що українці продовжуватимуть боротися за наші цінності.(…) І наше повідомлення Володимиру (Зеленському – ІФ), і всім українцям: ми віддаємо честь вашій боротьбі, ми віримо, що вона повністю законна та суттєва для нашого світу. Ми підтримуємо вас, і продовжимо тримати курс", – сказали лідери.

 

 

 

Теги: #україна #звернення #джонсон #трюдо

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