Трюдо і Джонсон у зверненні до Зеленського: Наша підтримка України непохитна

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Великої Британії записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та українського народу, в якому заявили, що їхня підтримка України непохитна.

"(…) Зеленський не лише захищає свою країну, а й українці борються як герої за свою землю. Вони захищають принципи та цінності, які пов'язують нас разом – верховенство закону, суверенність, територіальна недоторканність – принципи, які важливі усьому світу", - заявили канадський та британський лідери у зверненні.

"Тут, на зустрічі G7 ми показуємо більше підтримки Україні. (…) Ми збільшуємо санкції (проти РФ – ІФ), ми нарощуємо фінансову підтримку, економічну та військову допомогу, (Україні – ІФ). Ми повинні переконатися, що українці продовжуватимуть боротися за наші цінності.(…) І наше повідомлення Володимиру (Зеленському – ІФ), і всім українцям: ми віддаємо честь вашій боротьбі, ми віримо, що вона повністю законна та суттєва для нашого світу. Ми підтримуємо вас, і продовжимо тримати курс", – сказали лідери.