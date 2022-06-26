Події

19:35 26.06.2022

Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Гродівську громаду, поранено одну людину

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Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Гродівську громаду, поранено одну людину

Російські окупанти здійснили обстріл касетними боєприпасами Гродівської громади на Донеччині, відомо про одного пораненого, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді - відомо щонайменше про одного пораненого", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю.

Крім цього, "сьогодні під обстріл потрапила школа в Торецьку — вибиті шибки, пошкоджено дах. Учора зруйновано школу в Маяках. Загалом уже понад 220 шкіл постраждали від російської зброї за чотири місяці".

Також під постійними обстрілами знаходиться Авдіївський коксохімічний завод та місто.

"Тут росіяни б'ють постійно, вбивають цивільних та знищують промисловий потенціал регіону", - зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #донецька #поранені #обстріли

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