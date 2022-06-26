Суха спекотна погода буде в найближчі дві доби на більшій частині України

У найближчі дві доби в Україні переважатиме суха спекотна погода, тільки на південному сході країни, в Криму і місцями в Карпатах завтра дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Буде без опадів, тільки в Херсонській, Запорізькій, Донецькій області та Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, в Криму вночі значні, вдень невеликі дощі.

Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, вдень у Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, в Карпатах і Прикарпатті 10-15°; вдень 28-33°, в Криму 21-26°.

У Києві в понеділок, 27 червня, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 27 червня найвища температура вдень була 32,7° у 1961 р., найнижча вночі 7,8° у 1929 р.

28 червня в Україні сухо і спекотно. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень 30-35°, на Закарпатті до 38°.

У Києві 28 червня сухо і спекотно. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°; вдень 33-35°.