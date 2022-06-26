Кремль використовує продовольство як зброю у війні - Мішель

Російська влада свідомо провокує глобальну продовольчу кризу на планеті, використовуючи продовольство як зброю у війні, вважає голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Кремль використовує продовольство як безшумну зброю у війні. Ми повинні рішуче протистояти російській пропаганді про ціни на продовольство і добрива. Небезпечні "голодні ігри" Росії повною мірою відповідальні за глобальну продовольчу кризу", - написав Мішель у Твіттері в неділю.

Він зазначив, що західні країни підтримують зусилля ООН з відновлення морських шляхів таким чином, щоб також вирішувати проблеми безпеки України.

"Ми також підтримуємо глобальні ініціативи з продовольчої безпеки. ЄС працює над мобілізацією майже 600 мільйонів євро для підтримки найбільш постраждалих партнерів", - підсумував Мішель.