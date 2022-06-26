Українські потяги долатимуть ділянку польської залізниці Медика-Перемишль під тепловозом, затримки рейсів будуть ще деякий час

Затримки поїздів на ділянці польської залізниці Медика-Перемишль зберігатимуться ще деякий час, а українські поїзди долатимуть його під тепловозом, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Польські залізничники, на жаль, продовжують роботи з відновлення контактної мережі, тому затримки будуть ще деякий час зберігатися, а наші поїзди долатимуть пошкоджену ділянку під тепловозом", – наголошується в повідомленні.

Водночас в УЗ поінформували, що станом на 08:45 закінчується висадка пасажирів поїзда №716 Київ–Львів–Перемишль, посадка на зворотний рейс буде оголошена одразу після завершення.

Поїзд № 706 Перемишль–Львів–Київ теж вирушатиме із запізненням, доки поїзд перебуває в дорозі до Перемишля за ст.Мостиська.

Двогруповий поїзд № 53 з Києва та №35 з Одеси також очікує на Мостиській, в той час як №32 із Запоріжжя на під'їзді до Львова. Уточнені затримки зворотних рейсів ми повідомимо пізніше, коли польські колеги визначать черговість і порядок проїзду.

"Всім пасажирам рейсів, що затримуються на шляху з Польщі, Укрзалізниця готова запропонувати зручні пересадки – просимо звертатися до провідників і чергових по вокзалах, які проінструктовані і зможуть разом з диспетчером запропонувати опції для якнайшвидшого відбору в пункт призначення", – зазначається повідомленні пресслужби.

Крім того, з приводу ранкових "прильотів" в "Укрзалізниці" зазначили, що уважно стежать за ситуацією на шляху.

"Наші диспетчери чітко "ведуть" кожен поїзд і за необхідності будуть оперативно змінювати маршрут і швидкість поїзда, цей механізм вже чітко відпрацьований для гарантії безпеки наших пасажирів", – зазначили в УЗ.