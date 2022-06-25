Питання заміни керівника СБУ не стоїть – нардеп

Питання ротації керівника Служби безпеки України Івана Баканова не розглядається, заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу").

"У мене наразі немає інформації, що розглядається питання про заміну керівника Служби безпеки України, тому обговорювати якісь інсайдерські чутки, які хтось намагається подати, як від наближених джерел, я думаю, передчасно", - сказав Веніславський в Національному телемарафоні в суботу.

За його словами, це питання в профільному комітеті не розглядалося.

Водночас Веніславський зазначив, що у членів парламентського комітету з нацбезпеки "до окремих представників сектора безпеки і оборони дійсно є питання, наскільки ефективно вони виконують свої завдання в умовах війни", але це не стосується керівників.

"Якщо набереться критична маса таких питань, то не виключено, що може бути ініційована їх заміна", - наголосив народний депутат.