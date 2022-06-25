Ракетні удари з території Білорусі є масштабною провокацією РФ для подальшого втягування Білорусі у війну проти України - ГУР

Ракетні удари з території Білорусі - масштабна провокація РФ з метою подальшого втягування країни у війну проти України, це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з Білорусі, заявили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники працювали безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали запуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж запуску - район міста Петриків, неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" Калузької області РФ. Далі через територію Калузької і Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Після запуску ракет вони поверталися в аеропорт "Шайковка" на території РФ. У розвідці зазначили, що ударів було завдано по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

"Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл безпосередньо пов'язаний зі спробами кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в ролі безпосереднього учасника", - заявили в ГУР Міноборони.

Раніше в українській розвідці повідомили про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані як відповідь України на вчинені авіаудари.