На Хмельниччині українські військові збили дві російські ракети, травмованих немає

Українські військові в суботу збили дві російські ракети, уламки впали в Кам'янець-Подільському та Хмельницькому районі, травмованих немає, повідомив голова обласної Військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Сьогодні під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків сталося в лісі Кам'янець-Подільського району. Травмованих немає. Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району", - написав він в Telegram-каналі.

Загиблих і травмованих немає. Пошкоджено вікна та двері в кількох житлових будинках.