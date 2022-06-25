Ворог намагався блокувати Лисичанськ з півдня і обстріляв місто з авіації, в Малорязанцевому поранена мати з двома дітьми, повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівку та Вовчеярівку. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня", - написав він у своєму Facebook.

Також противник з метою витіснення українських підрозділів вів штурмові дії в районах Метьолкіного, Сиротиного і Воронового.

"У Малорязанцевому внаслідок обстрілу поранена мати з двома дітьми десяти і шести років. Всі зараз перебувають у лікарні. Серйозні руйнування в Сєвєродонецьку: рашисти атакували промзону і накривали її артилерією, знову потрапляння в "Азот", "склопластик", обстріляні села в районах зруйнованих мостів", - повідомив Гайдай.

Крім того, в Лисичанську знайдено загиблого чоловіка, в місті численні пошкодження житлових будинків.