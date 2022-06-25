Події

11:05 25.06.2022

По Житомирській області ворог запустив близько 30 ракет, загинув військовий, ще один поранений

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По Житомирській області ворог запустив близько 30 ракет, загинув військовий, ще один поранений

По Житомирській області ворог запустив близько 30 ракет, загинув один військовослужбовець, ще один поранений, повідомив глава Житомирської військової обладміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині! Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет. Один військовий загинув, один дістав поранення", - написав Бунечко в телеграм-каналі.

За його словами, зараз є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури.

У свою чергу мер Житомира Сергій Сухомлин розповів, що по Житомиру нічого не прилетіло, проте були обстріляні військові об'єкти навколо міста.

За його словами, ракети запущені з літаків, увійшли з Білорусі. Сумарно 24 ракети запустили по військових частинах і об'єктах навколо Житомира.

"Я не можу коментувати, де, як, є чи ні жертв. Це справа нашої військової адміністрації. У Житомирі все спокійно", - наголосив мер.

Сухомлин зазначив, що "Лукашенко "петляє" перед Путіним, перед своєю армією, перед Заходом, але сьогодні ми побачили, що Білорусь також бере участь у війні, як і РФ".

Теги: #житомирська_область #ракетні_удари

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