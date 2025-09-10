Інтерфакс-Україна
Події
09:09 10.09.2025

Нічна атака РФ забрала життя одного жителя Житомирської області, ще один поранений

1 хв читати
Нічна атака РФ забрала життя одного жителя Житомирської області, ще один поранений
Фото: Житомирська ОВА

Одна людина загинула в Житомирській області внаслідок ворожої масованої повітряної атаки в ніч проти середи, також одна людина зазнала поранень, повідомив голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки", - написав він у Телеграм у середу вранці.

За словами Бунечка, триває ліквідація наслідків атаки окупантів.

Теги: #атака_рф #житомирська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:01 10.09.2025
Вночі були знешкоджені 413 з 458 дронів та ракет, є влучання на 17 локаціях, 8 БпЛА вийшли за кордон із Польщею

Вночі були знешкоджені 413 з 458 дронів та ракет, є влучання на 17 локаціях, 8 БпЛА вийшли за кордон із Польщею

09:39 10.09.2025
Окупанти завдали удару по швейному цеху у Волочиську, відомо про трьох постраждалих

Окупанти завдали удару по швейному цеху у Волочиську, відомо про трьох постраждалих

09:37 10.09.2025
Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути, що війну не можна розширювати

Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути, що війну не можна розширювати

09:31 10.09.2025
Одна людина постраждала через атаку ворога на Вінниччині

Одна людина постраждала через атаку ворога на Вінниччині

09:17 10.09.2025
Травми отримали троє жителів Хмельниччини через нічну ворожу атаку

Травми отримали троє жителів Хмельниччини через нічну ворожу атаку

10:28 21.08.2025
"Укрзалізниця" відновила контактну мережу на Житомирщині та намагається скоротити час затримки поїздів

"Укрзалізниця" відновила контактну мережу на Житомирщині та намагається скоротити час затримки поїздів

08:52 09.07.2025
Унаслідок ворожої атаки пошкоджений столярний цех та господарські будівлі на Житомирщині

Унаслідок ворожої атаки пошкоджений столярний цех та господарські будівлі на Житомирщині

16:21 07.07.2025
Вибух біля Житомира стався через незаконне виготовлення вибухової речовини, підозрюються 5 осіб

Вибух біля Житомира стався через незаконне виготовлення вибухової речовини, підозрюються 5 осіб

14:49 03.07.2025
Із села на Житомирщині, де напередодні сталися вибухи, евакуйовано 78 мешканців

Із села на Житомирщині, де напередодні сталися вибухи, евакуйовано 78 мешканців

11:20 03.07.2025
До ЄРДР внесено кримінальну справу щодо інциденту на трасі М-06 на Житомирщині

До ЄРДР внесено кримінальну справу щодо інциденту на трасі М-06 на Житомирщині

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

Вночі були знешкоджені 413 з 458 дронів та ракет, є влучання на 17 локаціях, 8 БпЛА вийшли за кордон із Польщею

Рютте на звʼязку з польським керівництвом та НАТО консультується щодо вторгнення дронів у Польщу

Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути, що війну не можна розширювати

ОСТАННЄ

Глава МЗС Польщі провів консультації із Сибігою після вторгнення російських дронів

Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути відповідь на спробу приниження однієї з ключових європейських країн

Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

Глава дипломатії ЄС про дрони на території Польщі: Є ознаки, що це було навмисне, а не випадкове порушення

РФ намагається підняти градус війни, бо відчуває безкарність, – Єрмак

Зеленський підписав закон "Про професійну освіту"

Двоє неповнолітніх у Львові намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий

Рютте на звʼязку з польським керівництвом та НАТО консультується щодо вторгнення дронів у Польщу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА