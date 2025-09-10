Нічна атака РФ забрала життя одного жителя Житомирської області, ще один поранений

Фото: Житомирська ОВА

Одна людина загинула в Житомирській області внаслідок ворожої масованої повітряної атаки в ніч проти середи, також одна людина зазнала поранень, повідомив голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки", - написав він у Телеграм у середу вранці.

За словами Бунечка, триває ліквідація наслідків атаки окупантів.