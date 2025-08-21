Інтерфакс-Україна
10:28 21.08.2025

"Укрзалізниця" відновила контактну мережу на Житомирщині та намагається скоротити час затримки поїздів

АТ "Укрзалізниця" відновила контактну мережу, що була пошкоджена внаслідок ворожого нічного обстрілу в Житомирській області.

Зігдно з повідомленням компанії у Facebook в четвер, затримка низки поїздів складає понад годину.

Це стосується рейсів №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси; №49/50 Трускавець-Київ; №7/8 Чернівці-Київ; №149/150 Івано-Франківськ - Київ; №51/52 Перемишль-Київ (в обидві сторони) №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ; №93/94 Харків-Хелм та №29/30 Ужгород-Київ.

Раніше повідомлялось, що українські сили протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки цієї ночі збили та подавили 577 з 614 повітряних цілей: 546 ударних БпЛА, одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих ракет "Калібр", зафіксовано влучання в 11 локаціях.

Теги: #житомирська_область #укрзалізниця #відновлення

