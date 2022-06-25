Події

09:09 25.06.2022

Чотири ворожі ракети вразили військовий об'єкт на Львівщині

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Чотири ворожі ракети вразили військовий об'єкт на Львівщині

Чотири ворожі ракети вразили військовий об'єкт у Львівській області, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об'єкт на Яворівщині. Чотири, на жаль, долетіли", - сказано в повідомленні.

Він зазначив, що шість ракет ворог запустив із Чорного моря.

За попередньою інформацією, українській протиповітряній обороні вдалося збити дві ракети.

За словами Козицького, в результаті ракетного удару постраждали чотири особи. Їх госпіталізували, а пожежу, що виникла в результаті обстрілу, локалізували.

 

 

 

Теги: #обстріли #львівськаобласть

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