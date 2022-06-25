Російські війська обстріляли кілька районів Дніпропетровщини з РСЗВ

За добу росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини із реактивних систем залпового вогню, без постраждалих, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ворог веде обстріл мирних населених пунктів по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів", - сказав Вілкул у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що у районі н.п. Біла Криниця також зафіксовано застосування ворогом бойової авіації.

У Криворізькому районі під обстріл із РСЗВ потрапили Широківська та Гречаноподівська громади. Постраждалих немає.

На околиці с.Шестерня частково зруйновано один із будинків. Протягом дня також зазнала обстрілів Велика Костромка Зеленодольської громади. Пошкоджено будинки на кількох вулицях, лінії електропередач, жертв немає.

Також о 9 годині вечора обстріляно Зеленодольськ, без втрат.