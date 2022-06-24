Російські військові вбили п'ять мирних жителів Донецької області у п'ятницю

У Донецькій області у п'ятницю через російську агресію загинули п'ять мирних жителів, ще четверо поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 24 червня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Райгородку, 2 у Старому Каравані та 1 у Костянтинівці. Ще 4 людини сьогодні отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, наголосив Кириленко.