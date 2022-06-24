У Канаді схвалено законопроєкт, який дозволяє заарештовувати та конфіскувати російські активи

Законопроєкт C-19 щодо реалізації деяких положень бюджету, поданий до парламенту Канади 7 квітня 2022 року, отримав королівське схвалення, повідомляється на сайті канадського уряду в п'ятницю.

"Ключові заходи законопроєкту C-19 містять дозвіл уряду заарештовувати, конфіскувати і відчужувати активи, що належать особам і організаціям, які перебувають під санкціями в Цільовій групі російських еліт, довірених осіб і олігархів у світлі незаконного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

Крім того, законопроєкт передбачає, зокрема, дворічну заборону на іноземні інвестиції в канадське житло, заходи щодо боротьби зі спекуляцією на ринку житла, податок на розкіш при продажу нових розкішних автомобілів та літаків, зниження податку для підприємств, що покращують екологію, кроки зі створення реєстру бенефіціарів корпорацій для протидії відмиванню грошей та корупції, та багато інших заходів.

"Ухвалення цього закону імплементує ключові заходи з бюджету на 2022 рік, які сприятимуть зростанню нашої економіки та зроблять життя канадців більш доступним", - зазначили в уряді.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що у випадку України це означає, що Канада "зможе конфіскувати заморожені на своїй території російські активи та передати їх Україні".

"Це перший прецедент закріплення у законодавстві такого механізму після початку війни!", - написав він у твіттері.