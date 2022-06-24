На півночі Волинської області запровадили повну заборону відвідування лісів

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив про запровадження заборони на відвідування лісів у Волинській області поблизу державного кордону з Білоруссю.

"Особовий склад Волинської бригади ТРО разом із іншими складовими сил оборони нашого краю повністю контролює ситуацію в зоні своєї відповідальності уздовж білоруського кордону. У зв'язку з цим на півночі Волинської області в районах виконання завдань складових сил оборони оперативна ситуація змушує запровадити сувору заборону на відвідування громадянами лісових масивів", - написав Погуляйко у телеграмі у п'ятницю.

До повідомлення голова обладміністрації прикріпив карту лінії, на північ від якої відвідування лісів місцевими жителями заборонено.

"Умовна лінія на північ від якої діє сувора заборона на відвідування лісних масивів громадянами, пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельських районів. Камінь-Каширський: Городок, Оленине, Гута-Боровенська, Полиці, Гута-Камінська, Камінь-Каширський, Раків Ліс, Підріччя. Ковельський: Велимче, Замшани, Текля, Чевель, Залюття, Смолярі, Сукачі, Заболоття, Нудиже, Згорани, Заозерне, Гупали, Забужжя", - додав Погуляйко.

Як повідомлялося, 22 червня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що на поточному етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.

"У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на ведення бойових дій проти України на цьому етапі. Якщо у них з'являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії", - наголосив глава розвідки.