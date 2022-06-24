Ворог продовжує застосовувати запальні боєприпаси під час обстрілів населених пунктів - Міноборони

Росія за допомогою реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" застосувала запальні боєприпаси під час обстрілу села Юнаківки в Сумській області, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Для прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях Росії противник утримує до трьох батальйонно-тактичних груп зі складу першої танкової армії західного військового округу, і також тримає там повітряно-десантні війська. Ворог вкотре обстріляв артилерією прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини і при цьому в районі Юнаківки противник за допомогою реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" застосував запальні боєприпаси", - зазначив Мотузяник на брифінгу у Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у Києві у п'ятницю.

Крім того, він наголосив, що в районі Новоселівки Харківської області РФ розгорнула батарею реактивних систем залпового вогню "Ураган". Також українська розвідка фіксує накопичення сил та засобів інженерних підрозділів окупантів у районі населеного пункту Великий Бурлук, додав речник.

Мотузяник звернув увагу на те, що українська розвідка повідомляє, що з 22 червня до 1 липня з військовими комісаріатами Гомельської області Білорусі проводять мобілізаційне навчання.