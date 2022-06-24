Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках від Сєвєродонецька - Міноборони

Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках від Сєвєродонецька, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках від Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів, унаслідок ударів по Лисичанську та навколишніх населених пунктах було зруйновано величезну кількість будівель", - сказав Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в Києві в п'ятницю.

Він уточнив, що під вогнем російських окупантів перебувають населені пункти Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка та Біла Гора.

"Ворог прагне встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, веде наступальні дії, щоб спробувати оточити наші війська в районі Лисичанська та блокувати основні логістичні шляхи. Тривають важкі бої, противник намагається закріпитися в районах населених пунктів Лоскутівка та Рай-Олександрівка", - розповів Мотузяник.

Речник зазначив, що на бахмутському напрямку тривають бої в районі Миколаївки та Берестового.

"З метою зниження потенціалу українських військ противник застосував штурмову та армійську авіацію, завдавши повітряного удару у напрямках сіл Кленове, Яковлівка та Покровське", - зазначив він.

Речник Міноборони також поінформував, що для протиповітряного прикриття наступального угруповання своїх військ на сєвєродонецькому та бахмутському напрямках із території РФ у район ведення бойових дій росіяни перемістили батарею зенітно-ракетних систем С-300.