Митниця Швейцарії перевіряє ввезене в країну російське золото щодо відповідності санкційному режиму - ЗМІ

Працівники митної служби Швейцарії відстежили у травні ввезення російського золота з Великої Британії до Швейцарії, його вартість оцінюється в 194 млн швейцарських франків (понад $200 млн), повідомило агентство Associated Press із посиланням на заяву митниці.

Йдеться про 3 тонни золота, наразі працівники митниці перевіряють, чи це не порушило економічні санкції Швейцарії проти Росії.

У федеральному управлінні митної та прикордонної безпеки заявили, що постійно відстежують імпорт золота з Росії. Такий імпорт не заборонений, однак є низка обмежень. Зокрема, золоті зливки, зроблені в Росії, починаючи з 7 березня 2022 року не можна продавати у Швейцарії.

Обмежень на ввезення золотих ювелірних прикрас та монет із РФ немає, зазначає АР. Проте згідно із санкціями заборонено експорт золота до Росії.

Раніше Швейцарія слідом за ЄС схвалила шість пакетів санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.