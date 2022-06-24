Події

10:36 24.06.2022

Унаслідок ворожого обстрілу Первомайської громади Миколаївської області одна людина загинула, четверо дістали поранень

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Унаслідок ворожого обстрілу ввечері 23 червня села Новомиколаївка Первомайської громади Миколаївської області одна людина загинула, четверо дістали поранень, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вчора, 23 червня, близько 20:00 внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, четверо дістали поранень. Зруйновано один будинок, інші житлові будинки пошкоджено. Також учора, 23 червня, на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади об 11:30 зафіксовано обстріли. Без жертв", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Також у Баштанському районі внаслідок вчорашніх нічних обстрілів смт Березнегувате пошкоджено чотири житлові будинки та господарські будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Широківській громаді зруйновано склади сільськогосподарських підприємств. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вранці, 24 червня, у Миколаєві чути вибухи. Інформація уточнюється. Також були обстріли села Горохівка Воскресенської громади. Зафіксовано займання, інформація про наслідки уточнюється.

Теги: #миколаївщина #обстріл

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