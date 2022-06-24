Окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської області

Російські окупанти вночі здійснили обстріл прикордонних населених пунктів у Чернігівській області, повідомив голова обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Чернігівщина: знову обстріли прикордоння вночі. Біля Сеньківки: 5 вибухів (попередньо з міномету), в районі перехрестя доріг Гасичівка-Хрінівка-Гірськ-Сеньківка, на напрямку нові юрковичі (рф) – Гірськ. Семенівська громада: 20 вибухів з міномету, в районі села Янжулівка", - написав Чаус у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.