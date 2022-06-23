За день на Харківщині через обстріл двоє людей загинули, серед поранених двоє дітей

У результаті ворожих обстрілів Харківської області в четвер, 23 червня, загинули 2 мирні жителі, повідомляє пресслужба ОВА.

"2 особи загинули у м. Балаклія, Ізюмського району", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Чугуєві поранено 6 осіб (зокрема, 2 дитини – 6 та 9 років), в Андріївці – 2, у Золочеві та Великій Бабці – по одному

В ОВА просять мешканців Харкова та області не ігнорувати сигнали тривоги та без необхідності не перебувати на вулицях.