Україна зробить усе, щоб розпочати переговори стосовно вступу до ЄС – Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що політичне керівництво країни зробить усе, щоб швидко виконати необхідний план, який дозволить Україні розпочати переговори щодо вступу до Європейського Союзу.

"Ми зробимо все, щоб швидко виконати необхідний план, який дозволить Україні розпочати переговори про вступ до Євросоюзу", - написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Він також подякував лідерам країн Європейського Союзу, головам Єврокомісії та Європейської Ради, українським парламентарям, членам уряду та всій команді Офісу президента за те, що робили все необхідне для набуття Україною статусу країни-кандидата в ЄС.

"Україна буде в ЄС", - наголосив голова ОП.