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21:01 23.06.2022

Затримка з ухваленням рішення щодо статусу кандидата для України викликана бажанням деяких країн ЄС надати такий самий статус Боснії та Герцеговині

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Затримка з ухваленням рішення щодо статусу кандидата для України викликана бажанням деяких країн ЄС надати такий самий статус Боснії та Герцеговині

Причиною затримки у прийнятті рішення щодо надання статусу кандидата у члени Європейського союзу Україні є бажання деяких країн, щоб Боснії та Герцеговині також було надано статус кандидата з подальшою згадкою цього у висновках Європейської ради.

Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили дипломатичні джерела ЄС.

За їхніми словами, цими країнами, зокрема, є Австрія та Словенія.

Станом на зараз обговорення ще триває.

Питання надання статусу кандидата Боснії та Герцеговині на порядку денному раніше не фігурувало і стало предметом обговорення лише після того, як вранці четверга відбулася зустріч лідерів ЄС із лідерами країн Західних Балкан.

Боснія та Герцеговина у 2003 році була визначена як потенційний кандидат і в лютому 2016 року країна запросила членство в ЄС. Європейська комісія у травні 2019 року представила свою думку, в якій визначила для країни 14 пріоритетів для того, щоб після їх виконання розпочати переговори.

 

 

Теги: #єс #засідання #єврорада

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