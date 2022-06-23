Київська обладміністрація затвердила програму "Нова оселя" із бюджетом 2,8 млрд грн

Позачергова сесія Київської облради затвердила соціальну програму "Нова оселя" для мешканців, які втратили житло в результаті військової агресії РФ, повідомляє пресслужба КОВА.

За офіційною інформацією, отриманою від територіальних громад Київської області, на території області пошкоджено 13 292 об'єкти житлового фонду та повністю зруйновано 4 835 об'єктів, житло у яких втратили 11 319 сімей.

Згідно з текстом програми, на основі проведеного моніторингу ринку нерухомості Київської області доступно для викупу 2109 квартир орієнтовною площею 117 тис. кв. м.

За результатами виконання програми планується забезпечити житлом орієнтовно 2000 сімей, із них у 2022 році – 1000 сімей, у 2023 році – 1000 сімей.

Для реалізації обласної програми "Нова оселя" необхідно 2 млрд 805 млн грн. При цьому протягом 2022-23 років очікується отримання на цю мету 1 млрд грн з держбюджету, 695 млн грн з обласного бюджету, близько 200 млн грн з інших місцевих бюджетів та 1 млн грн – з інших джерел.